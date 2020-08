Rekordowe ceny jabłek. Sadownicy mają powody do zadowolenia

Większość odmian jabłek zdrożała czterokrotnie - wskazuje dziennik. W czerwcu ich cena na unijnym rynku przekroczyła 109 euro za 100 kg. To prawdziwy rekord. Nigdy dotąd jabłka nie kosztowały tak dużo.

Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita", Polska jest jednym z największych sadowników w Europie, ale nasze środowisko producentów jest bardzo słabo zorganizowane, a siła negocjacji w kontaktach z pośrednikami znikoma. Dlatego też to skupy dyktują ceny za owoce. Nierzadko poniżej kosztów produkcji.

Co spowodowało wywindowanie cen jabłek? Mariusz Dziewulski tłumaczy to słabymi zbiorami i niską dostępnością do owocu. - Przyczyną zwyżek była niska dostępność jabłek ze zbiorów ubiegłorocznych oraz relatywnie mała podaż tych owoców ze zbiorów tegorocznych, w tym odmian wczesnych – zaznacza na łamach "Rz".