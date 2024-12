Komornicy pukają do drzwi Polaków. Powód jest jeden

Przedawnienie wierzytelności nie oznacza, że dług przestaje istnieć . Specjaliści tłumaczą, że nawet po przedawnieniu roszczenia, wierzyciel ma możliwość stosowania różnych metod, aby dłużnikowi przypomnieć o jego zobowiązaniu. Przykładem jest umieszczenie danych dłużnika w rejestrze dłużników, co może znacznie utrudnić mu dostęp do kredytów czy pożyczek.

Prawnicy zaznaczają, że dług, który znajduje się w egzekucji komorniczej, w praktyce nie podlega przedawnieniu . Dzieje się tak, ponieważ rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia. Komornik niezwłocznie podejmuje działania po otrzymaniu sprawy, co każde kolejne działanie dodatkowo przerywa bieg przedawnienia.

Jeżeli komornik chwilowo nie ma możliwości wyegzekwowania należności, postępowanie może zostać umorzone. Eksperci podkreślają jednak, że jest to zazwyczaj sytuacja tymczasowa. Jeśli sytuacja finansowa dłużnika się poprawi, sprawa wraca do komornika, co ponownie przerywa bieg przedawnienia.