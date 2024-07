Mieszkania tańsze o połowę. Polacy coraz chętniej tak kupują

Licytacja komornicza to proces, w którym komornik sądowy sprzedaje majątek dłużnika podlegający egzekucji. Aby mogła się odbyć, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek do komornika wraz z tytułem wykonawczym. Następnie komornik wzywa dłużnika do uregulowania należności. Jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązań, dochody oraz oszczędności są zajmowane, a w przypadku niedostatecznych środków, także nieruchomości.