Renta dla osób, które nigdy nie pracowały. Oto komu przysługuje

Renta bez okresu zatrudnienia

Superbiz.se.pl wyjaśnia, że, zgodnie z artykułem 87. Ustawy o emeryturach i rentach, Prezes ZUS ma prawo przyznać świadczenie osobie, która nie spełnia warunków do uzyskania renty lub emerytury, jeśli wskutek szczególnych okoliczności jest całkowicie niezdolna do pracy lub nie może podjąć działalności objętej ubezpieczeniem społecznym. Warunkiem jest brak niezbędnych środków do życia.