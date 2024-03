Renta socjalna znacznie w górę? Ważą się losy świadczenia

Renta socjalna przysługuje tym, którzy są częściowo lub całkowicie niezdolni do podjęcia pracy. Prawo do niej mogą uzyskać osoby pełnoletnie: mające ukończone 18 lat lub kobiety, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat. Do tej pory wynosiła 1588,44 zł. Po marcowej waloryzacji (tj. od 1 marca 2024 roku) wzrosła do 1780,96 zł brutto.