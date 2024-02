Resort majstruje przy podatku Belki. Ujawniono szczegóły

"Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad różnymi koncepcjami preferencji podatkowych mających na celu zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania poprzez ograniczenie opodatkowania osiąganych przez nich zysków kapitałowych, przy czym założeniem rozważanych rozwiązań jest ograniczenie ich do oszczędności lub inwestycji kapitałowych do 100 tys. zł" - wskazał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do resortu.