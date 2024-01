Zmiany w podatku. RPO: traktowany jak kara za oszczędzania

"Mając na uwadze powyższe, na podstawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności, a także kierunku ewentualnych zmian dotyczących "podatku Belki". Jednocześnie, z uwagi na doniosłość problemu, który obecnie wzbudza szerokie zainteresowanie wśród obywateli, byłbym zobowiązany za przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie, także odnoszących się do planowanego harmonogramu prac legislacyjnych" - napisał rzecznik w piśmie do MF.