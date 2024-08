Resort rodziny miażdży nowy rządowy pomysł. "Doprowadzi do kryzysu"

Program "Kredyt mieszkaniowy #naStart" może zostać uruchomiony na początku 2025 r. W ciągu pięciu lat na ten cel może być przeznaczone nawet 11 mld zł, a dopłaty trafią do 175 tys. kredytobiorców. Do końca 2025 r. zawartych miałoby być ok. 75 tys. umów o kredyty z dofinansowaniem, a w kolejnych latach – po ok. 50 tys. umów rocznie.