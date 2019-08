Restauracja, do której nie pójdziesz z przyjaciółmi. Duńczycy przekonują, że samotność nie musi być smutna

Jedzenie w samotności nie musi być czymś złym – przekonuje duńska sieć hipermarketów. Aby to udowodnić, w Kopenhadze otworzyła restaurację, w której zmieści się tylko jeden klient. Do tego szef kuchni i kelner. Więcej miejsca nie przewidziano.

To nie przypadek, że właśnie w Kopenhadze została otwarta restauracja, do której klient nie może wejść w towarzystwie innych osób. Szacuje się, że gospodarstwa jednoosobowe stanowią w Danii ponad 44 proc. wszystkich gospodarstw - informuje "The Copenhagen Post".