Rewitalizacja skóry - nowe zastosowanie terapii laserem pikosekundowym

O urządzeniu Enlighten(TM), stosowanym z coraz większym powodzeniem, np. w klinice Viva-Derm, słyszeliśmy już w kontekście usuwania plam barwnikowych i tatuaży. Teraz kolej na rewitalizację skóry.

Posłoneczne przebarwienia skóry (melazma), zmiany barwnikowe różnego typu, blizny, niechciane tatuaże – do niedawna nie było na to rady.

Na szczęście obecnie medycyna dysponuje przełomową technologią, która wykorzystuje połączenie wiązki laserowej i fali akustycznej w pikosekundach, co pomaga skutecznie pozbyć się zmian barwnikowych. Ale nie tylko.