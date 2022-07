Rewolucja podatkowa zmieni wysokość emerytur. Kto skorzysta? Są wyliczenia ZUS

1 lipca wchodzi w życie ustawa, która obniża stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc. Na zmianach, które są poprawkami do Polskiego Ładu, skorzystają nie tylko pracujący, ale także emeryci. Dla większości seniorów będą one neutralne, dla części oznaczają podwyżkę świadczenia. Z obliczeń ZUS wynika, że emerytury i renty osób zyskujących mieszczą się w granicach 2,5-16 tys. zł. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł.