Rewolucja w sanatoriach. Sam wybierzesz, gdzie pojedziesz

Skierowanie nadal będzie konieczne

Plan jest taki, by pacjenci sami wybierali miejsce, do którego chcą wyjechać. Do sanatoriów np. nad morzem, do których Polacy chcą jeździć najczęściej, ustawiają się długie kolejki. Niektórzy czekają nawet 3 lat, by skorzystać z leczniczego pobytu.