Robert Lewandowski i Lech Wałęsa reklamują Polskę. W samym centrum Nowego Jorku

Lech Wałęsa, Robert Lewandowski, podróżnik Aleksander Doba, Wiedźmin i… reprezentacja Polski w siatkówce. Co ich łączy? Przez weekend promują Polskę w Nowym Jorku. Jak? Na banerze reklamowym. Nie jest to jednak pomysł rządu.

"Zwykły elektryk z Polski rozpoczął upadek komunizmu i został prezydentem". To o Lechu Wałęsie.

"Robert Lewandowski może z łatwością strzelić pięć bramek w 9 minut". Takie reklamy mogą właśnie oglądać nowojorczycy na legendarnym Times Square . Na pomysł reklamowania Polski za granicą z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości nie wpadł jednak ani rząd, ani żadna z państwowych instytucji. To pomysł jednej z polskich redakcji.

Właściciel serwisu NaTemat wynajął baner reklamowy w centrum nowojorskiego Times Square - to jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie. Słynie właśnie z ogromnej liczby banerów reklamowych. Spot o Polsce wyświetlać się będzie przez cały niepodległościowy weekend - przechodnie zobaczą go dwa razy w ciągu godziny. Akcja zatytułowana jest "100 years of awesomeness", czyli "100 lat niesamowitości".