Polacy kupują je na potęgę. Dietetyk ostrzega przed nową modą

Ekspert mówi także o marketingowych aspektach produktów wysokobiałkowych. Często są one droższe, mimo niewielkiej różnicy w zawartości białka w porównaniu do standardowych wersji. Konsumenci powinni być świadomi, że dodanie białka do produktu nie czyni go automatycznie zdrowszym. Jego zdaniem warto inwestować więc w naturalne, niskoprzetworzone produkty, które są bardziej korzystne dla zdrowia.