"ROD to nie świętość". To oni chcą zlikwidować ogródki działkowe

My chcielibyśmy teraz zabezpieczyć teren pod budowę szkoły w przyszłości. Tak, by to zostało uwzględnione w planie miejscowym. Miasto było nawet początkowo na tak, ale gdy nasza uchwała spotkała się z falą krytyki, stanęło murem za ROD-ami. A ja sobie myślę - jeżeli my nie zabezpieczymy tego terenu teraz, to jak my się chcemy rozwijać? Jedziemy po prostu na ścianę i zobaczymy, co się stanie?