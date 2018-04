Rodzice nie wywiązują się z obowiązków. Długi alimentacyjne rosną

Tylko przez trzy miesiące alimentacyjne długi Polaków wzrosły o pół miliarda złotych. Wartość całkowitego zadłużenia alimentacyjnego wyniosła pod koniec I kwartału 2018 r. prawie 12 mld zł.

Bardzo wysoki jest również współczynnik zadłużenia na osobę - średnio ponad 36 tysięcy zł. Raport ERIF BIG S.A. za I kwartał 2018 r. pokazuje, że w województwie lubelskim wynosi on przeciętnie nawet 42 tysięcy zł. Najwięcej alimentów mają do spłaty mieszkańcy Śląska – prawie 1,4 mld zł.

Statystycznym dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba w wieku od 35 do 44 lat mieszkająca na Śląsku, wynika z danych ERIF BIG S.A. Drugim w kolejności województwem z największą liczbą osób niepłacących na swoje dzieci jest dolnośląskie. Mieszka w nim ponad 32 tysiące osób z łącznym zadłużeniem alimentacyjnym przekraczającym miliard złotych.

Z funduszu alimentacyjnego opłacane są świadczenia alimentacyjne prawie 325 tysięcy nie wywiązujących się z tego obowiązku rodziców. Prawie 95 proc. z nich to mężczyźni – ponad 300 tysięcy osób. Pozostałe 5 proc. stanowią panie – jest ich prawie 17 tysięcy.

- Tak duża wartość zobowiązań alimentacyjnych to bardzo poważny problem dla polskich rodzin, ale także coraz większe wyzwanie dla polityki opiekuńczo-finansowej państwa. Z założenia po wprowadzonych w 2017 roku zmianach legislacyjnych zadłużenie to miało maleć, niestety tak się nie dzieje – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. - Niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego to już nie tylko dokuczliwa kwestia społeczna, ale coraz silniej akcentowane zadanie w polityce finansów państwa - dodaje.