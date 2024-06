Rodzinna firma na skraju bankructwa. Twierdzi, że to wina GIF

Panujące w GIF bezkrólewie skłania przedsiębiorców do podważania decyzji inspektorów.

Co więcej, inspekcja dopatrzyła się nieprawidłowości w ewidencji. W jej ocenie sposób przechowywania beczek z substancją czynną był nieodpowiedni.

Streptomycyna jest wykorzystywana do leczenia zakażeń prątkiem gruźlicy i kilku innych niebezpiecznych bakterii. W związku z tym GIF uznał, że stwierdzone niezgodności mogą stanowić zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt .

Kontrolerzy znaleźli także przeterminowane leki. Nie potrafili ustalić, czy były przeznaczone do sprzedaży, czy do utylizacji.

Mimo argumentacji Vetos-Farma krytykuje działania inspekcji. "Jest to dla nas sytuacja niezrozumiała. Wymiar kary jest nieadekwatny do znalezionych niezgodności, a po drugiej stronie nie ma możliwości dialogu. Nie poddajemy się. Walczymy do ostatniego momentu, aby uratować nasze przedsiębiorstwo i miejsca pracy naszych pracowników" - pisze Krystyna Okoniewska w informacji prasowej, cytowanej przez portal.