Rodzinna Wigilia kosztuje 1172 zł

W 2018 roku Polacy wydali na prezenty o prawie 14% więcej niż przed rokiem. Pod choinką najczęściej znajdziemy kosmetyki i upominki służące w domu i ogrodzie, a nie deklarowane przez Polaków książki. Tym razem trochę mniej wydamy za to na produkty potrzebne do przyrządzenia świątecznej wieczerzy – wynika z badania przeprowadzonego przez Open Finance na podstawie faktycznych wydatków Polaków.

Niezmiennie na stole wyląduje też 12 tradycyjnych potraw. (Shutterstock.com)

Organizacja Wigilii Bożego Narodzenia to niemały wydatek. Jeśli chcemy urządzić święta dla 10 osób, to z portfela pozbędziemy się przeciętnie 1172 złotych. To ponad 90 złotych więcej niż przed rokiem Kwota ta obejmuje jedynie koszt prezentów i półproduktów potrzebnych do przyrządzenia 12 wigilijnych potraw. Co ważne, wyniki opierają się nie o deklaracje ankietowanych, ale badanie faktycznie dokonanych już zakupów.

Na dzieci wydajemy więcej

Bazując na danych pochodzących z największego serwisu aukcyjnego, oszacowaliśmy, że na przeciętny upominek dla dziecka Polacy wydali bez mała 118 złotych (o trzy złote więcej niż przed rokiem). Dla porównania pojedynczy prezent dla osoby dorosłej pochłaniał prawie 90 złotych.

To bardzo duży wzrost, bo jeszcze rok temu na taki upominek wydawaliśmy przeciętnie 75 złotych. Są to średnie wyciągnięte na podstawie ponad 2,3 milionów transakcji najpopularniejszymi w tym roku prezentami. Jeśli więc założyliśmy, że do stołu zasiądzie 10 osób, to obdarować należałoby 9 z nich (w tym 2 dzieci). To oznacza wydatek rzędu 863 złotych - o 13,9% więcej niż rok temu (757 zł).

Deklarujemy zakup książek, a kupujemy pościel

W bieżącym roku pod choinką najwięcej znajdziemy rzeczy przydatnych w domu i ogrodzie. W tej kategorii niekwestionowanymi liderami są zestawy pościeli, ręczniki i zasłony - szczególnie te ze świątecznymi motywami. Bardzo popularne są też golarki, prostownice, słuchawki, filtry do wody, blendery, tostery, myjki ciśnieniowe i parownice.

Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych upominków swoje miejsce znalazły produkty pomagające dbać o urodę. Jest to bardzo szeroka kategoria. Znajdziemy w niej akcesoria do paznokci i makijażu, zestawy kosmetyków i perfumy. Dalej mamy narzędzia (zestawy kluczy nasadowych, śrubokrętów itd.), elektronikę (telefony, głośniki, słuchawki, ale też długopisy 3D), ale też sprzęty do ćwiczeń, masażu, odżywki dla sportowców czy maski antysmogowe.

Jeśli chodzi o ciekawostki, to dopiero na 6 miejscu wśród najpopularniejszych kategorii znajdujemy odzież obuwie i dodatki. Nie chodzi tu jednak o osławione skarpetki. Przed świętami w tej kategorii najpopularniejsze są portfele, portfele i jeszcze raz portfele. Znacznie rzadziej Polacy kupowali na ostatniej prostej przed Wigilią szaliki, rękawiczki, czapki, paski do spodni czy bieliznę.

Cieszyć może też w miarę wysoka nota gier, w których komputerowe produkcja wcale nie są aż tak dominujące. Pod choinką w tym roku znajdziemy też gry planszowe – zarówno te bardziej jak i mniej wymagające oraz szachy. Martwi za to fakt, że pomimo często powtarzanych przez Polaków deklaracji, że na prezent kupują książki, tak naprawdę robią to bardzo rzadko. Książki w towarzystwie filmów i komików są mniej popularnym gwiazdkowym prezentem niż wcześniej wspomniane gry.

Tablice wracają do łask

Co nie jest nadmiernym zaskoczeniem, dzieci pod choinką szukać mogą przede wszystkim zabawek. Na nie przypada ponad 60% kupionych upominków w działach wyraźnie nakierowanych na najmłodszą klientelę – wynika z szacunków Open Finance, opartych o dane z największego portalu aukcyjnego w Polsce. W bieżącym roku hitem są tablice kredowe, ale też różnego typu masy plastyczne, i niezmiennie klocki lego. Poza tym wciąż swoją pozycję utrzymują wszelkiego typu pojazdy dla chłopców, a dla dziewczynek lalki wraz z dodatkami typu wózki czy domki.

Na drugim miejscu uplasowały się przedmioty ułatwiające zajmowanie się najmniejszymi obywatelami – chodziki, podgrzewacze, bujaki, huśtawki czy krzesła do karmienia. Pomimo bardzo słabych zim w ostatnich latach rodzice, wujostwo i dziadkowie nie tracą nadziei na to, że w bieżącym sezonie uda się zabrać najmłodszych na sanki. Te są najlepiej sprzedającymi się rzeczami w kategorii rowery i pojazdy. Popularne były w tym przypadku też samochody i motory – także te z napędem elektrycznym oraz hulajnogi.

Przeważnie też na ręce świeżo upieczonych rodziców trafiają buty, ubrania i książki dla dzieci. Starsze pociechy takie prezenty dostają rzadziej, co powoduje, że przeciętnie rzecz biorąc odzież, książki i obuwie pozostają relatywnie rzadkimi prezentami gwiazdkowymi dla najmłodszych.

310 złotych za uroczysty posiłek

Niezmiennie na stole wyląduje też 12 tradycyjnych potraw. Założyliśmy, że wszystkie z nich przygotowywane będą przez gospodarzy. Ceny półproduktów sprawdzone zostały w 5 dużych supermarketach. Wynik? 41 produktów potrzebnych do przygotowania tradycyjnej wieczerzy kosztowałoby przeciętnie 310 złotych. To o 15 złotych mniej niż przed rokiem.

Powodem jest fakt, że część produktów spożywczych potrzebnych na Wigilię staniała.

Najmocniej spadły ceny jabłek (o 33%) i cukru (28%). Trochę mniej niż przed rokiem trzeba też płacić za pomarańcze, masło, margarynę, mleko, olej czy ser biały. Choć GUS nie zdążył jeszcze podać tegorocznej ceny karpia, to hodowcy sugerują, że jego cena nie zmieniła się. Oczywiście nie brakuje też produktów, za które trzeba zapłacić dziś więcej niż pod koniec 2017 roku. Są to przede wszystkim warzywa (marchew, cebula, ziemniaki), ale też jajka, chleb i mąka.