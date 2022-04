Rodzinny kapitał opiekuńczy. Maląg: do Polaków trafił już miliard zł

1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.