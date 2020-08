Rok szkolny 2020/2021- jak wygląda tegoroczny kalendarz zajęć?

Rok szkolny 2020/2021 upłynie pod znakiem walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Pomimo szczególnych okoliczności i ryzyka powrotu do nauki zdalnej, obowiązujący do tej pory harmonogram zajęć, świąt i wakacji nie powinien ulec zmianie.

Powrót do szkół - rok szkolny 2020/2021

Powrót do szkoły. - Wsłuchujemy się w głosy tych, którzy mówią, co jeszcze można zrobić, żeby powrót do szkoły był bezpieczny - powiedział Dariusz Piontkowski. Minister Edukacji narodowej ogłosił też, że rozważany jest pomysł wprowadzenia obowiązku zakładania maseczek na terenie szkół.