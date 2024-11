Rolnicy wznawiają protesty. Szykują się utrudnienia dla kierowców

W piątek, 29 listopada, w Sieradzu odbędzie się protest zorganizowany przez Związek Rolniczy "Orka". O godzinie 9.00 rolnicy wyruszą ciągnikami z podsieradzkiego Smardzewa i przejadą przez miasto. Akcja potrwa do godziny 16.00 .

– Musimy znów upomnieć się o siebie. Rząd nie podejmuje żadnych działań, do tego Unia chce nas pogrążyć, podpisując niekorzystną umowę. Protestujemy więc przeciwko zabijaniu małych gospodarstw. To przecież z nich pochodzi najzdrowsza żywność. A dziś jest to niszczone przez nieudolną politykę i wyśrubowane normy środowiskowe. Ceny w skupie są jak 20 lat temu, a koszty produkcji wzrosły wielokrotnie – mówił portalowi Jarosław Zaremba ze Związku Rolniczego "Orka".