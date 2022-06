Rosja bez słynnej rosyjskiej wódki. Właściciel Smirnoffa wycofuje się z kraju

Smirnoff nie dla Rosjan

Diageo to brytyjska spółka z siedzibą w Londynie, która, jak podaje Reuters, jest największym producentem mocnych alkoholi na świecie. To do niej należy m.in. słynna marka Smirnoff, która wywodzi się od moskiewskiej destylarni Piotra Smirnowa. Do firmy należy też m.in. Johnnie Walker, likier Baileys, rum Captain Morgan, gin Gordon's czy piwo Guinness.