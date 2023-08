Rosjanie zniszczyli 270 tys. ton ukraińskiego zboża. Efekt zerwania umowy

Te tymczasowe ograniczenia, mające na celu złagodzenie oddziaływania masowego napływu ukraińskich produktów rolnych na lokalne rynki, mają wygasnąć w połowie września. W lipcu pięć państw wezwało do ich przedłużenia do końca roku. W lipcu po spotkaniu ministrów rolnictwa państw UE w Brukseli szef polskiego resortu rolnictwa Robert Telus oświadczył, że jeżeli tak będzie potrzeba, to na pewno do Polski zboże z Ukrainy po 15 września nie będzie trafiać. Telus mówił, że ma nadzieję, że Polska nie będzie musiała używać jednostronnych rozwiązań, które zapowiedział wcześniej premier Mateusz Morawiecki.