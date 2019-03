Rosyjski superczołg zaskakuje wyposażeniem. Będzie nawet... toaleta

Rosyjski czołg najnowszej generacji T-14 Armata będzie wyposażony nie tylko w zaawansowany sprzęt wojskowy, ale również w... toalety. - To podniesie możliwość pełnienia długich zadań bojowych - zapewniają konstruktorzy.

- Od początku wiedzieliśmy, że czołg ma być przeznaczony również do długich zadań. Stąd zapewniliśmy żołnierzom warunki bytowe - takie, jak toaleta - wyjaśniał agencji TASS Ilja Baranow z Uralskiego Biura Konstrukcyjnego Budowy Maszyn Transportowych.

Jak podkreślają media, to pierwszy czołg z Rosji, który będzie wyposażony w toaletę. Prawdopodobnie też żaden inny seryjnie produkowany pojazd tego typu nie ma takiego udogodnienia dla załogi.

Czołg T-14 Armata został po raz pierwszy zaprezentowany podczas defilady na Placu Czerwonym 9 maja 2015 roku. Początkowo rosyjska armia planowała, że pojazdy wejdą do użytku pomiędzy 2015 a 2020 rokiem. Ostatecznie jednak wejście do służby czołgu przesunięto. Wicepremier Jurij Borisow mówił też niedawno, że Rosja nie będzie "masowo" kupować Armat - głównie ze względu na ich wysoką cenę. Do tej pory wyprodukowano niewiele ponad dwadzieścia sztuk czołgu.