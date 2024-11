Rowerzyści rzadko o tym myślą. Mandaty idą w tysiące złotych

Nie tak dawno rowerzyści spotykali się z bardziej pobłażliwym traktowaniem, lecz aktualnie są traktowani podobnie jak kierowcy w kontekście taryfikatora mandatów. Najsurowszy mandat, który mogą otrzymać, to 2500 zł - donosi autokult.pl .

Jazda pod wpływem alkoholu w przedziale od 0,2 do 0,5 promila to koszt 1000 zł, a przekroczenie 0,5 promila kosztuje aż 2500 zł. Dodatkowo przewożenie osoby nietrzeźwej to ryzyko mandatu w wysokości 500 zł.