Rozlewane w Polsce wina nie muszą być gorszej jakości. Branża przekonuje, że to czysta korzyść dla klientów

Podczas 10. edycji World Bulk Wine Exhibition w Amsterdamie winiarze z całego świata walczą z mitem, gorszej jakości win rozlewanych w kraju je importującym. Obecni w Holandii eksperci ze Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa podkreślają, że korzystają na tym konsumenci i nie chodzi tylko o pieniądze.

W tym drugim przypadku dopiero na miejscu jest rozlewane do butelek. Zgodnie z dość powszechną opinią, tylko wina butelkowane w kraju pochodzenia warte są podniebienia prawdziwych smakoszy. Jednak według Polskiej Rady Winiarstwa takie myślenie nie prowadzi nas do winnego raju.

Château Margaux z dużego zbiornika

Cieszące się znakomitą reputacją Château Margaux z Bordeaux również było wysyłane w dużych zbiornikach aż do rocznika 1948. Do zmiany doszło dopiero w XX wieku. Przyczyną nie była zła jakość wina butelkowanego w krajach importujących, ale jego niedobór spowodowany przez filoksere, która spustoszyła regiony winiarskie w Europie.

Wtedy pojawili się nieuczciwi handlowcy oferujący napoje ”winopodobne”. By wykluczyć oszustwa producenci zaczęli swoje trunki butelkować na miejscu. Jednak jak podkreślają winiarze, to też nie gwarantuje jego wysokiej jakości. Ponadto warto wiedzieć, że 40 proc. win na świecie jest już butelkowanych poza miejscem wytworzenia.

Kłopoty z aromatem

Ta sama organizacja przeanalizowała też wpływu transportu luzem na samą jakość trunków. Okazało się, że to transportowane w dużych zbiornikach jest mniej podatne na zmiany temperatury. Tymczasem to jej wahania są przyczyną przedwczesnego starzenia się trunku.

To z kolei powoduje zmianę aromatu wina, a przy dobrym sprzęcie do butelkowania, to rozlewane w Polsce może zachować go nawet dłużej.