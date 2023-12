Tych choinek lepiej nie brać. Leśnicy ostrzegają

W najbliższych dniach opolscy leśnicy rozpoczną sprzedaż świątecznych choinek. - Zachęcamy wszystkich do kupowania choinek z naszych plantacji. Są to specjalnie na ten cel uprawiane drzewka i to w cenach konkurencyjnych nawet wobec dyskontów - powiedział Jacek Boczar, rzecznik nadleśnictwa Opole. Ostrzega też przed kupowaniem choinek w donicach.