Rozumienie lokat: Jak działa oprocentowanie i kapitalizacja odsetek?

Jak wynika z raportu Polaków Portfel Własny zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku, 55% ankietowanych regularnie odkłada pieniądze. 29% Polaków regularnie odkładających pieniądze ma odłożone zasoby w wysokości jednego wynagrodzenia, a 41% ankietowanych, którzy oszczędzają̨, trzyma te środki na czarną godzinę̨. Aż 56% mieszkańców naszego kraju zadeklarowało, że do pomnażania oszczędności wykorzystuje lokatę bankową1. Czym jest więc lokata?

Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa to umowa pomiędzy bankiem a klientem (deponentem). Zgodnie z jej zapisami klient oddaje do dyspozycji banku określoną kwotę na wskazany w umowie okres (okres lokacyjny). W zamian za możliwość dysponowania pożyczonym kapitałem, po zakończeniu umowy bank wypłaca deponentowi odsetki — to właśnie one stanowią zysk z depozytu.

W zależności od długości trwania umowy lokata bankowa może przybierać formę krótkoterminową (do 12 miesięcy) lub długoterminową (powyżej 12 miesięcy). Choć wypłata środków przed zakończeniem okresu lokacyjnego jest możliwa, wiąże się z reguły z utratą wszystkich wypracowanych zysków. Choć dla wielu osób taki mechanizm może być sporą niedogodnością, warto spojrzeć na niego z innej perspektywy. Jeśli oszczędzasz pieniądze na określony cel (remont mieszkania, wkład własny do wymarzonego M czy zakup nowego samochodu) umieszczenie pieniędzy na lokacie pozwoli Ci uniknąć impulsywnych wydatków i roztrwonienia oszczędności. Wizja utraty zysków będzie bowiem skutecznym hamulcem, który powstrzyma Cię przed wydawaniem pieniędzy lekką ręką.

Lokata lokacie nierówna

Lokaty bankowe to popularne produkty finansowe dostępne w większości banków. Zanim wybierzesz tę jedyną, porównaj oprocentowanie poszczególnych depozytów. To właśnie ono w największej mierze wpływa na to, ile zysku wygenerują Twoje oszczędności. Jak działa oprocentowanie lokat i na co zwrócić uwagę, analizując wartość procentów?

Czym jest i jak działa oprocentowanie lokat bankowych?

Oprocentowanie lokaty bankowej to stopa procentowa, która określa wysokość odsetek od kapitału w skali roku. Jest ono najważniejszym elementem decydującym o tym, ile zarobisz na lokacie.

Przykład. Jeśli oprocentowanie lokaty wynosi 5%, tyle zysku wygenerują Twoje pieniądze w ciągu roku (a nie w trakcie trwania umowy lokaty). Jeśli założysz lokatę na 3 lub 6 miesięcy, oprocentowanie będzie proporcjonalnie niższe.

Zwłaszcza w przypadku promocyjnych ofert lokat wskazane przez banki wartości oprocentowania obowiązują z reguły wyłącznie dla określonej kwoty i konkretnego okresu lokacyjnego.

Przykład.

Bank oferuje promocyjną lokatę na 5% na 6 miesięcy, ale jeśli chciałbyś założyć lokatę na 3 lub 12 miesięcy to oprocentowanie może się znacznie różnić. Dlatego zawsze zapoznaj się ze szczegółami oferty w Tabeli Oprocentowania. Dzięki temu unikniesz rozczarowania, wynikającego z niższego, niż oczekiwałeś, zysku.

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to kolejny parametr, który wpływa bezpośrednio na kwotę zysku. W praktyce jest to częstotliwość dopisywania wypracowanych na lokacie odsetek do kwoty kapitału. Częstsza kapitalizacja skutkuje szybszym wzrostem kwoty bazowej, czyli postawy do naliczania kolejnych zysków.

W praktyce kapitalizacja odsetek na lokatach odbywa się na koniec umowy. Wszystkie wypracowane zyski powiększają więc kwotę oszczędności po zakończeniu okresu lokacyjnego.

Lokata bankowa to produkt finansowy o prostej, przejrzystej konstrukcji. Świetnie sprawdzi się więc w przypadku osób, które szukają bezpiecznego sposobu pomnażania oszczędności i nie dysponują fachową wiedzą z zakresu finansów i inwestowania.

1 Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-14 listopada 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1000.

