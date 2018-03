RPO staje w obronie niepełnosprawnych. Nie powinni potwierdzać na poczcie zwolnienia z abonamentu

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar chce zmian w abonamencie RTV. Jego zdaniem osoby z niepełnosprawnościami nie powinny być zmuszane do osobistej wizyty na poczcie. Tymczasem muszą odwiedzić urząd, aby potwierdzać uprawnienia do zwolnienia z opłat abonamentowych. I to właśnie nie podoba się RPO.

Adam Bodnar

W związku ze skargami od obywateli, Adam Bodnar w piśmie do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, poruszył problem pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Niepełnosprawni, schorowani oraz ludzie starsi muszą pojawiać się osobiście na poczcie, by złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty. Zdaniem rzecznika, tak być po prostu nie powinno.

Na dodatek wszystkie postępowanie egzekucyjne wobec osób niepełnosprawnych, które tego nie zrobiły, powinno zostać umorzone.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w swoim piśmie Adam Bodnar wskazał także, że choć obywatele mogą się zwracać się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie zaległości w płatnościach, to często dowiadują się o tym zbyt późno. Poczta Polska powinna zatem nie inicjować postępowań egzekucyjnych wobec tej grupy.

Innym problemem, na który wskazał Bodnar są skargi obywateli dotyczące konieczności złożenia dokumentów o wyrejestrowaniu odbiornika po upływie długiego czasu. Często postępowania egzekucyjne są wszczynane, mimo że obywatele zgłaszali wcześniej fakt braku posiadania radia czy telewizji. Tymczasem Poczta Polska ma żądać dokumentów o skutecznym wyrejestrowaniu odbiornika, nawet jeśli od tamtego czasu minęło kilka lat. Ludzie często nie posiadają już wymaganych papierów, a – według Adama Bodnara – "nie można wymagać przechowywania takich dokumentów w nieskończoność".