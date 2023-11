Ruszył proces w sprawie bójki na balu charytatywnym. Przedsiębiorca pobił wójta

"Oskarżony w pierwszym dniu procesu zaprzeczył, że znieważył i groził wójtowi gminy Lidzbark Warmiński. Częściowo przyznał się do naruszenia nietykalności pokrzywdzonego, wyjaśniając, że uderzył go tylko jeden raz otwartą ręką w głowę. Oskarżony w trakcie rozprawy przeprosił za to pokrzywdzonego" - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak.