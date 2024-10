Ruszyły kontrole w Małopolsce. Można dostać nawet 5 tys. zł kary

Samorządowiec przypomniał, że miasto od pięciu lat prowadzi działania antysmogowe. – Zachęcamy do wymiany starych kotłów, licząc że do 2030 roku odejdziemy od węgla. Widać już efekty, zmniejsza się liczba nieekologicznych urządzeń grzewczych. Udało się nam zejść z prawie tysiąca kopciuchów do 112 – powiedział.