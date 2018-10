Ryanair i Wizzair każą płacić za bagaż. Już od 1 listopada

Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym w życie wejdą zapowiadane od jakiegoś czasu nowe zasady odpłatności za bagaż. Zmiany dwóch dotyczą popularnych w Polsce tanich linii: Ryanair i Wizz Air.

Obecnie na pokład samolotów Ryanair bezpłatnie można wziąć ze sobą mały bagaż podręczny (na przykład torebkę) i bagaż podręczny duży, spełniający odpowiednie warunki co do rozmiaru (na przykład niewielki plecak albo walizkę na kółkach - jeśli nie mamy wykupionego droższego biletu, trafiają one do luku bagażowego, ale bezpłatnie).