Ryanair kończy z darmowym dużym bagażem podręcznym

Przewoźnik zmienia zasady. Jesienią trzeba już będzie płacić za dotychczas darmowy bagaż.

Obecnie bezpłatnie można wziąć ze sobą mały bagaż podręczny (na przykład torebkę) i bagaż podręczny duży, spełniający odpowiednie warunki co do rozmiaru (na przykład niewielką torbę i plecak, jeśli nie mamy wykupionego droższego biletu, trafiają one do luku bagażowego, ale bezpłatnie). Od 1 listopada większy bagaż podręczny przestanie być darmowy.