Ryanair otwiera nowe trasy. Podgorica z dwóch polskich miast

Z Poznania i z Krakowa będzie można dolecieć do stolicy Czarnogóry - ogłosił w poniedziałek Ryanair. Przewoźnik do Podgoricy zacznie z tych miast latać w marcu 2020 roku.

Stolica Czarnogóry to jedna z popularniejszych tras wśród polskich turystów, którzy szukają alternatywy dla coraz bardziej zatłoczonej i drogiej Chorwacji. Do tej pory jednak można było się do niej dostać z Warszawy, Katowic i Wrocławia.

To nie pierwsze nowe trasy, które na przyszły rok ogłosił irlandzki przewoźnik. Informowaliśmy o tym kilka dni temu na łamach naszych serwisów. W 2020 roku Polacy polecą z Warszawy Modlin i Poznania do Pafos, z Gdańska do Zadaru i z Katowic do Burgas.