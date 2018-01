Ryanair wprowadza nowe zasady. Lepiej o tym pamiętać, bo bagaż zabiorą przy bramce

Pasażerowie bez pierwszeństwa wejścia na pokład samolotów Ryanair będą podróżowali z jednym, małym bagażem podręcznym. Do tej pory dopuszczalne były dwa. Ewentualny nadprogramowy zostanie zabrany przy bramkach i umieszczony w luku bagażowym.

Częściowe zmiany w polityce bagażowej Ryanair wprowadził już jesienią 2017 r. W październiku opłata za przewóz bagażu rejestrowano została obniżona ze 150 zł do 105 zł, a limit bagażu rejestrowanego został podniesiony z 15kg do 20kg. Zmiany miały wówczas dotknąć także bagażu podręcznego. Zostały jednak przesunięte na styczeń 2018 r.

Od 15 stycznia tylko pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład, a więc korzystający z ofert Plus, Flexi Plus i Family Plus, będą podróżowali z dwoma bagażami podręcznymi w kabinie.