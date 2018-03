Rybacy ostrzegają. Ceny sushi będą rosły

Miłośnicy sushi powinni przygotować się na to, że ceny ich ulubionego przysmaku będą rosły. Wszystko przez rynkowe problemy z… węgorzami.

O tym, że należy przygotować się na możliwość wzrostu cen sushi jako pierwsi alarmowali rybacy z amerykańskiego stanu Maine. Choć ostrzeżenie skierowano do konsumentów z USA, dotyczy też rynku europejskiego. Wszystko za sprawą globalnego łańcucha dostaw coraz bardziej zależnego od towaru pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ale po kolei. Stan Maine jest światową stolicą przemysłu poławiania młodych węgorzy, które następnie wysyłane są do Azji. Tam podrastają, by ostatecznie trafić do szefów kuchni, którzy ich mięso wykorzystują przede wszystkim do przygotowywania tradycyjnego dania unagi. Nierzadko trafiają także do sushi. I to właśnie kawałki z węgorzami będą podnosić ceny zestawów w restauracjach.