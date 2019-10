"Ryneczek skarbówki". KAS sprzeda TIR-a, fotel ginekologiczny, a nawet pistolet

Jeśli na zakupy to tylko do KAS. Izby Administracji Skarbowej wietrzą magazyny. Na październikową licytację trafiają srebrne łyżeczki, automaty do gier, a nawet złote pierścionki i broszki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Od obrączki po TIR-a. Oto co można kupić od skarbówki. (KAS, Fot: KAS)

Od złotej obrączki po TIR-a. Oto co można kupić od skarbówki, która pozbywa się przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości i ruchomości. W październikowych licytacjach można znaleźć ciekawe przedmioty i to za znacznie niższą od rynkowej ceny.

Przykład? Stołeczna skarbówka sprzedaje srebrne łyżeczki. Cena za sztukę to od 15 do 22 zł. Prócz tego na licytację trafiła różnego rodzaju biżuteria. Za niecałe 200 zł do 300 zł można kupić złoty pierścionek. Złote kolczyki wycenione zostały przez KAS na blisko 350 zł, a łańcuszek 317 zł. Najdroższe okazały się jednak obrączki (od 363 zł do 583 zł za sztukę).

Rzeszowski oddział Urzędu Skarbowego wystawił na sprzedaż natomiast pistolet pneumatyczny. Za TEX Mod. 3 na śruty kaliber 4,5 mm czechosłowackiej produkcji skarbówka liczy sobie 146 zł w pierwszej licytacji. Jeśli kupiec się nie znajdzie, pistolet będzie można kupić za połowę ceny rynkowej czyli niewiele ponad 70 zł.

KAS Podziel się

Na aukcję trafia również sterta torebek i plecaków. Ceny w KAS zaczynają się od 9,40 zł i kończą się na 33 zł. W sumie kielecki urząd skarbowy ma ich do sprzedania 20 sztuk.

Ponad 220 automatów wystawia z kolei Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie. Jednorękich będzie mogła kupić osoba, która ma koncesję lub zezwolenie na prowadzenie gier. Okazja jest, bowiem każda z maszyn będzie tańsza o 1/3 wartości, a jeśli w pierwszym terminie nie znajdzie się kupiec, przecenione zostaną o połowę.

Motocykl, a może ciężarówka?

Wśród stałego asortymentu KAS wystawianego na aukcjach są różnego rodzaju samochody. Większość pochodzi z zajęć. Ceny wywoławcze na licytacjach są niższe o 1/3 od szacunkowej wartości rynkowej pojazdów.

I tak dla przykładu: 10-letnią terenową Toyotę RAV 4 można kupić za 23,7 tys. zł, a dwa lata starszą Toyotę Auris w dieslu za 13,3 tys. zł.

KAS Podziel się

Prócz aut osobowych na aukcjach Izb Skarbowych można znaleźć również mniejsze pojazdy, jak choćby motocykl Kawasaki GPZ 500. KAS wyceniła jego wartość wraz z kaskiem na kwotę zaledwie 150 zł.

Z drugiej strony wylicytować można równie dużo większe pojazdy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach wystawił na sprzedaż TIR-a. Ciężarówka marki Renault Magnum wyceniona została na 35,3 tys. zł. Również w tym wypadku cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej samochodu.

KAS z propozycją dla szpitali? Z kolei pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku wyprzedaje zajęte przez KAS sprzęty medyczne. Na akcje trafia wyposażenie gabinetów: stoliki zabiegowe, łóżka, stoły rehabilitacyjne. Za 2,5 tys. zł gdański urząd skarbowy sprzedaje fotel ginekologiczny.

Prócz tego skarbówka sprzedaje specjalistyczny sprzęt medyczny. Są to choćby aparaty USG oraz aparat do kriochirurgii

KAS Podziel się

Skarbówka wystawia je za 2/3 wartości rynkowej. W pierwszej licytacji aparaty USG będą kosztować od 26 do 32 tys. zł. W drugiej ich ceny spadną już do 8,6 tys. zł do niecałych 11 tys. zł.

Aparat kiochirurgiczny będzie można kupić za 5,3 tys. zł, a jeśli nie znajdzie się kupiec w pierwszej licytacji niewiele ponad 1,7 tys. zł.