Rynek pracy. Polacy nie boją się zwolnienia

Aż 70 proc. Polaków deklaruje, że nie boi się utraty pracy. Bardziej optymistycznie do kwestii zatrudnienia podchodzą tylko Austriacy.

Jak informuje portal dlahandlu.pl, takie wnioski płyną z badania IRIS Financial Confidence Survey 2019. W Polsce za badanie odpowiada agencja ARC Rynek i Opinia.

- Dotyczy to również rynku pracy, na którym to kandydaci, nie tylko dobrze wykształceni, dyktują warunki. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich branż i wszystkich stanowisk, jednak doniesienia dotyczące bardzo niskiego poziomu bezrobocia dają Polakom poczucie, że na pewno jakąś pracę znajdą - dodaje przedstawicielka agencji.