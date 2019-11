Facebook z dostępem do kamery w telefonie. Zaskakujące odkrycie

Gdy przeglądasz Facebooka na telefonie, zainstalowana w urządzeniu kamera nagrywa wszystko, co dzieje się wokół ciebie, Jeden z internautów podzielił się zaskakującym odkryciem. Nie wiadomo jeszcze, czy to błąd w aplikacji, czy celowe działanie.

W opublikowanym przez Joshuę Madduxa wpisie widzimy, jak przy przeglądaniu Facebooka kamera w jego telefonie nagrywa to, co widzi w obiektywie. W tym przypadku był to dywan, bo działała kamera z tyłu telefonu, nie zaś ta do robienia "selfie".