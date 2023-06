Rynek pracy w dobie kryzysu - w jakich branżach są najwyższe zarobki?

Ważnym aspektem jest również to, w jaki sposób inflacja wpływa na wysokość wynagrodzenia. W sytuacji, gdy rosnącym cenom towarzyszy niskie bezrobocie (a za takie możemy przyjąć to w Polsce), a pracodawcy godzą się na podwyżki, chcą za wszelką cenę przerzucić wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa na konsumenta. Jednak pracownicy również są konsumentami, zatem mimo wyższej pensji i tak muszą płacić więcej za różnego rodzaju dobra, a co z tym idzie - znów pójdą do pracodawcy po kolejną podwyżkę i powstaje błędne koło, które nazywa się spiralą cenowo-płacową, prowadzącą nieuchronnie do przyspieszenia inflacji.