Rynek się rozgrzewa. Sprzedaż mieszkań mocno w górę

Według danych Otodom liczba wszystkich mieszkań dostępnych do zakupu jest najniższa od stycznia 2022 r. i wynosi obecnie w 7 największych miastach 37,8 tys. Jak oszacowano, gdyby utrzymało się obecne tempo sprzedaży, a deweloperzy nie wprowadzali nowych ofert, to w Warszawie w ciągu 4 miesięcy zniknęłyby z rynku wszystkie deweloperskie mieszkania. W Krakowie nastąpiłoby to po 5 miesiącach, a we Wrocławiu po 6 miesiącach.