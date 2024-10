Rywal Ikei ogłasza upadłość. Spółka popadła w niewypłacalność

Okres dynamicznej ekspansji trwał do 2021 roku, kiedy to firma zakupiła 20 nowych placówek handlowych od grupy Tessner. Zakup ten był wymuszony decyzją Bundeskartellamt, która dotyczyła wejścia Grupy Lutz na rynek. Niestety, nowe domy handlowe nie przyniosły oczekiwanych zysków, co doprowadziło do trudności finansowych sieci. Skutki niewypłacalności odczuło ok. 1250 pracowników.