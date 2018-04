Ryż płonie niczym plastik. Podrabiane jedzenie zalewa Czarny Ląd

Prawdopodobnie w samej Tanzanii 50 procent importowanych do tego kraju spożywczych towarów jest fałszywych - czytamy na portalu wpn.pl. Ale problem jest szerszy i dotyczy wielu afrykańskich krajów, na które trafiają produkty niebezpieczne dla zdrowia i życia żywnością.

Wśród podróbek prym wiodą szybkie do przygotowania potrawy z ryżu i makaronu . Na mediach społecznościowych ludzie pokazują sobie filmiki, pokazujące, że taki ryż podpalony płonął niczym plastik. W wyniku dochodzenia okazało się, że przemycany do Afryki ryż pochodzi z Chin.

Na Tanzanii i Nigerii się nie kończy. W Kenii sprzedawany jest olej roślinny z odzyskanego oleju, już nie nadającego się do spożycia. W Ghanie olej palmowy barwiony rakotwórczym syntetykiem stosowanym do nadawania koloru benzynie. W Ugandzie formalina, służąca do balsamowania, wykorzystywana jest do przedłużania świeżości mięsa.