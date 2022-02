Rząd chce wprowadzić kaucję na butelki. Wiceminister zapowiada, że to nie wszystko

Dobre rozwiązanie, ale odbije się na klientach

- Kaucja za opakowania to dobre rozwiązanie - komentował w ubiegłym roku w programie "Money. To się liczy" Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. polityki środowiskowej Bussines Centre Club. – Znamy to z epoki minionej. Kiedyś było nie do pomyślenia, by za butelkę nie zapłacić kaucji. Dziś mamy politykę, którą polega na obniżaniu opłat za odpady i w tej rzeczywistości potrafią przetrwać tylko najwięksi gracze. Eliminuje się z rynku małe podmioty, które nie dają rady finansowo. Efektem tej polityki są także podpalane wysypiska, ogromny problem, z którym dziś mierzy się rząd - dodawał.