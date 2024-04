Rząd dorzuci pieniądze do hodowli. Oto kto może liczyć na dotacje

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach pomocy w rolnictwie, o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich — poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka płatności wynosi 50 zł do ula. Na to wsparcie przeznaczono 80 mln zł.