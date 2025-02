Rząd dosypie pieniędzy sołtysom. Podwyżka już za tydzień

Program ochrzczony mianem "sołtys plus" wszedł w życie w połowie 2023 r. Świadczenie przysługuje osobom, które piastowały stanowisko sołtysa, a obecnie są w wieku emerytalnym . Dodatek wynosił początkowo 300 zł miesięcznie, ale podlega waloryzacji.

Pierwsza z nich miała miejsce w roku ubiegłym. Do kolejnej podwyżki świadczenia dojdzie od 1 marca 2025 r. Wysokość dodatku emerytalnego dla byłych sołtysów wzrośnie wtedy o 18,50 zł - z kwoty 336,36 zł do 354,86 zł - czytamy w serwisie prawo.pl.

Aby otrzymać świadczenie pieniężne związane z pełnieniem funkcji sołtysa, kandydaci muszą spełniać określone wymagania. Po pierwsze, wymagane jest pełnienie funkcji zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., przez co najmniej dwie kadencje, przy czym musiały one trwać łącznie co najmniej 8 lat.