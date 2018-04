Rząd idzie na wojnę z palaczami. Paczki papierosów mogą być w połowie puste

Wojna, na którą z palaczami wybiera się rząd, może poważnie uszczuplić wpływy podatkowe budżetu bez równoczesnego zmniejszania wydatków. Wszystko dlatego, że Warszawa chce zrobić niż wymaga od niej Bruksela.



Popularne " slimy ", czyli cienkie papierosy to ponad 30 proc. polskiej produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce. Dzięki nim do budżetu każdego roku wpływa 6,5 mld zł z tytułu VAT i akcyzy. Ta sytuacja może ulec wkrótce dramatycznej zmianie. Ministerstwo Zdrowia postanowiło bowiem od 2020 r. zakazać sprzedaży papierosów w cienkich opakowaniach.

Ten pomysł to pokłosie decyzji Brukseli o zaostrzeniu walki z palaczami. Problem w tym, że Warszawa idzie o wiele dalej niż chce tego Komisja Europejska. Większość państw członkowskich UE postanowiła nie stosować się do zalecenia, by wszystkie paczki papierosów miały ten sam wymiar. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiej Izby Handlu większość Polaków jest przeciwna takiemu pomysłowi.