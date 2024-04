Rząd obniżył podatki salonom kosmetycznym. Co to oznacza dla klientów?

Koszty dla budżetu

"Łączny skutek (dla 10 lat) obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. będzie mieć ujemny wpływ na dochody budżetu państwa w wysokości ok. minus 2 mld 199,8 mln zł" - podano w Ocenie Skutków Regulacji załączonej do projektu rozporządzenia.