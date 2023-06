Rząd przyjął waloryzację 500 plus. Borys Budka: złożymy poprawkę

Koalicja Obywatelska złoży poprawkę do rządowej nowelizacji budżetu na 2023 rok, zakładającą waloryzację 500 plus do 800 złotych już od 1 lipca - zapowiedział w Polsat News szef klubu KO Borys Budka.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. KO złoży poprawkę do budżetu

Źródło: East News , fot: Wojciech Strozyk/REPORTER