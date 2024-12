Rząd uratuje ROD? Jest ważna zmiana w przepisach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło zmiany w prawie dotyczącym ogrodów działkowych, uwzględniając ROD we wszystkich strefach planistycznych. Przepisy wejdą w życie jeszcze w grudniu.

Na Krajowym Zjeździe Polskiego Związku Działkowców, szef resortu ogłosił dziś podpisanie nowelizacji rozporządzenia z 8 grudnia 2023 r. Zmiana ta dotyczy włączenia terenów ogrodów działkowych do wszystkich stref planistycznych w planach ogólnych gmin. Celem uaktualnień jest zapewnienie ochrony istniejących ogrodów działkowych, co spotkało się z pozytywnymi reakcjami działkowców.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wprowadzone zmiany mają uspokoić społeczność działkowców, która obawiała się o przyszłość ROD. Organy gminne, które już opracowują plany ogólne, będą zobligowane do dostosowania ich do nowych przepisów, co pozwoli na uniknięcie likwidacji ogródków działkowych.

Kontekst planistyczny

Obecne przepisy dotyczące planowania zakładają podział gmin na trzynaście stref funkcjonalnych. Wcześniej ogrody działkowe mogły być umieszczane tylko w trzech z tych stref, co wzbudzało obawy o ich likwidację w pozostałych obszarach. Nowelizacja oznacza, że ogrody działkowe mogą funkcjonować we wszystkich strefach, co stanowiło kluczowy postulat Polskiego Związku Działkowców.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii od początku zapewniało, że celem znowelizowanych w ubiegłym roku przepisów nie jest masowa likwidacja ROD. Resort podkreślał, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w preambule wprost uznaje za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.